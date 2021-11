Etliche Monate nach einem spektakulären Raubzug hat die Guardia Civil auf Mallorca drei Diebe festgenommen, die im vergangenen Winter aus einem Hotel in Arenal an der Playa de Palma 181 Fernseher gestohlen haben sollen. Das Hotel war zu diesem Zeitpunkt in der Winterpause. Bilder von Überwachungskameras zeigen in weißen Ganzkörperanzügen gekleideten Diebe, wie sie die Fernseher über das Treppenhaus wegtragen. Zudem nahmen die Kameras auf, wie einer der Männer seine Freundin misshandelt.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei wussten die Diebe nicht nur die Eingangstür des geschlossenen und menschenleeren Hotels zu überwinden, sondern auch 190 Zimmertüren. Der Marktwert der daraus entwendeten 181 Fernseher habe sich auf gut 43.000 Euro belaufen. Die Guardia Civil nahm die drei beschuldigten Personen am vergangenen Wochenende (13--14.11) fest.

181 Fernseher sind sehr viele Fernseher - der Raubzug erfolgte in Etappen. Bei einer Gelegenheit nahmen die Überwachungskameras auch auf, wie ein Mann eine Frau misshandelte. Den Ermittlern gelang es, diese Frau zu identifizieren. Gegenüber den Beamten sagte sie aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt mit dem Mann liiert gewesen sei. Sie habe ihn damals aus Angst vor weiteren Misshandlungen nicht angezeigt. Der Mann wird sich nun auch wegen dieser mutmaßlichen Misshandlungen vor Gericht verantworten müssen. /ck