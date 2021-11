Ein ungewöhnlicher Anblick wird sich in der Bucht von Palma de Mallorca Ende November bieten. Das größte Kriegsschiff der britischen Marine, der Flugzeugträger "Queen Elizabeth", steuert derzeit auf die Insel zu. Wie aus den Plänen der Hafenbehörde ersichtlich ist, wird das Flaggschiff der Royal Navy am Donnerstag (25.11.) um 8 Uhr erwartet. Die Abfahrt ist am Dienstag (30.11.) geplant.

Die "Queen Elizabeth" ist auf der Heimreise von ihrer ersten großen Mission. Das Schiff ist erst seit Ende Mai im Einsatz. Gemeinsam mit dem Schwesterschiff "Prince of Wales" gehört es zu den größten Gefährten der britischen Flotte und den größten je gebauten Kriegsschiffen in Europa. Mit einer Rumpflänge von 284 Metern, einer Breite von 73 Metern und einer Verdrängung von 65.000 Tonnen wird der Koloss sicher nicht in den Hafen passen. Vorgesehen ist, dass die Queen Elizabeth in der "Zone II" ankert, sprich außerhalb der Hafenmauern in der Bucht von Palma.

Auf dem Flugzeugträger sind 17 F35-Tarnkappenjets sowie mehrere Hubschrauber stationiert. An Deck befinden sich zwei Tower, einer zur Überwachung des Flugverkehrs und der andere zur Kontrolle des Schiffs. Die Queen Elizabeth war in den vergangenen drei Monaten ohne Landgänge im Pazifik und Indischen Ozean unterwegs und macht nun auf der Heimreise einen Zwischenstopp vor Mallorca. Sie sticht vom Suezkanal aus in See. In Begleitung sind je zwei Zerstörer, Fregatten und Hilfsschiffe. Es ist noch nicht bekannt, ob diese auch alle vor der Insel vor Anker gehen. Insgesamt verfügen die Schiffe über 3.500 Mann Besatzung, darunter auch Angehörige der US Navy.

Am Mittwoch (17.11.) kam es zu einem Zwischenfall auf der Reise. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, stürzte einer der Kampfjets ab. Der Pilot rettete sich per Schleudersitz und wurde auf den Flugzeugträger gebracht.

Neben den Fliegern ist die Queen Elizabeth mit vier 30 Millimeter-Geschützen und vier Phalanx bewaffnet. Bei Letzteren handelt es sich um Kanonen, die Flugkörper, kleinere Schiffe und Seeminen zerstören können. Für die Besatzung ist auf der Insel Urlaub angesagt. Wie die britische Lokalzeitung "Majorca Daily Bulletin" berichtet, wurde das Blatt von den Matrosen kontaktiert, um Cricket und andere Sportevents zu organisieren. /rp