Der Sonnenschein am Montagvormittag täuscht darüber hinweg, dass das Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen nicht so prickelnd wird. Der spanische Wetterdienst Aemet hat schon wieder Warnstufen ausgegeben. Regen und Gewitter drohen fast die ganze Woche.

Montagnachmittag zieht es zu. Niederschlag ist sehr wahrscheinlich, zu Gewittern kommt es wohl nur vereinzelt. Die Temperaturen gleichen denen der vergangenen Tage. Die Höchstwerte liegen bei knapp 18 Grad in Palma de Mallorca, auf der restlichen Insel um die 16 Grad.

Für das schlechte Wetter ist ein Kaltlufttropfen, die sogenannte DANA, verantwortlich. Sie erreicht am Montag die Balearen. Dabei handelt es sich um ein Tiefdruckgebiet in Höhen ab 5.000 Metern, das von Norden aus Richtung Mallorca zieht:

Mañana #lunes la entrada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) procedente del norte provocará la formación de una borrasca fría y dejará abundantes precipitaciones.



En #Baleares hay avisos activados mañana en Pitiusas y el #martes en Pitiusas y Mallorca. pic.twitter.com/5KyvvoRB47 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 21 de noviembre de 2021

In der Nacht bleiben die Temperaturen im zweistelligen Bereich: zehn Grad in der Inselmitte, elf bis zwölf Grad an den Küsten. Von 6 bis 21 Uhr gilt am Dienstag inselweit die Warnstufe Gelb inselweit. Es soll im Tagesverlauf bis zu 20 Liter pro Quadratmeter regnen. An der Küste im Süden kann es zudem zu drei Meter hohen Wellen kommen. Die Temperaturen sinken um ein bis zwei Grad im Vergleich zum Montag. Der Wind aus südöstlicher Richtung kann böig wehen.

Am Mittwoch ist mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen. Die Warnstufen sind alle aufgehoben. Am Vormittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca bei 100 Prozent. Zum Mittagessen soll der Himmel jedoch auflockern und die Sonne scheint. In der Nacht kann es wieder leicht tröpfeln. Die Temperaturen bleiben konstant.

Ähnlich geht es in der restlichen Woche weiter. Das Wetter bleibt wechselhaft. Neben regnerischen Phasen scheint aber auch immer mal wieder die Sonne. Ein wirklich schöner Tag ohne Regen ist derzeit nicht in Sicht. Dafür sollen die Temperaturen aber mild bleiben. /rp