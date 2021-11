Die Angst davor, dass mögliche neue Corona-Restriktionen die vorweihnachtlichen Traditionen durchkreuzen könnten, bewegt derzeit viele Unternehmen und Freundesgruppen auf Mallorca dazu, ihre Weihnachtsessen mit Kollegen oder Freunden vorzuziehen. Wie jetzt der Gastroverband CAEB bekannt gab, waren bereits am vergangenen Wochenende (17. und 18.11.) zahlreiche Restaurants mit Weihnachtsfeiern voll ausgelastet.

Auch für die kommenden beiden Wochenenden seien in vielen Lokalen schon Reservierungen eingegangen. "Vor der Pandemie war das nicht so, da ging es erst im Dezember los mit den Weihnachtsessen", so der CAEB-Vorsitzende José Luis Sánchez gegenüber dem Regionalsender IB3.

Die Gastronomen hoffen auf eine deutliche Erholung des Geschäfts nachdem im vergangenen Winter wegen der Pandemieauflagen gar keine Weihnachtsessen in großen Gruppen stattfinden konnten und Bars und Restaurants zeitweise sogar gänzlich schließen mussten. Man gehe zwar nicht davon aus, dass in diesem Jahr die Umsätze aus der Vorweihnachtszeit von 2019 erzielt würden, rechne aber mit einem annähernden Niveau.

Bisher ist trotz der auch auf Mallorca anziehenden Corona-Neuansteckungen keine Verschärfung der Auflagen in Sicht. Eine Wiedereinführung von Restriktionen hatte die balearische Landesregierung vergangene Woche fürs Erste ausgeschlossen. /somo