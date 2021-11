Genau einen Monat vor Weihnachten könnte es an diesem Mittwoch schneien auf Mallorca - zumindest ganz oben in den Bergen der Serra de Tramuntana. Die Schneefallgrenze sinkt laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet auf 1.200 Meter. Mallorcas höchster Berg, der Puig Major, ist 1.436 Meter hoch.

Mehr zum Thema Die passende Heizung für den kühlen Mallorca-Winter finden

Die Insel befindet sich weiter im Einflussgebiet eines sogenannten Kaltlufttropfen (DANA). Dabei handelt es sich um ein Tiefdruckgebiet in Höhen ab 5.000 Metern, das von Norden aus Richtung Mallorca zieht. Nach der ausgiebigen Niederschlägen vom Dienstag, ist auch am Mittwoch wieder mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen.

Am Vormittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit etwa in Palma de Mallorca noch bei 100 Prozent. Zum Mittagessen soll der Himmel jedoch auflockern und die Sonne scheint. In der Nacht kann es wieder leicht tröpfeln. Die Temperaturen bleiben konstant.

Ähnlich geht es in der restlichen Woche weiter. Das Wetter bleibt wechselhaft. Neben regnerischen Phasen scheint aber auch immer mal wieder die Sonne. Ein wirklich schöner Tag ohne Niederschläge ist derzeit nicht in Sicht. /rp/ck