Auch im Dezember könnte es erneut zu zahlreichen Zugausfällen auf Mallorca kommen. Grund dafür sind weitere angekündigte Streiks der Mitarbeiter des öffentlichen Bahnbetreibers Serveis Ferrovarias de Mallorca (SFM). Schon seit Wochen legen die Eisenbahner vor allem zu Stoßzeiten im Passagierverkehr immer wieder die Arbeit nieder. Sie wollen dadurch auf Personalmangel und schlechte Arbeitsbedingungen aufmerksam machen.

Ein Treffen mit der Unternehmensführung am Montag (22.11.) blieb erneut ohne Einigung. Auch was den geplanten Bau einer Straßenbahn von Palmas Zentrum an die Playa de Palma und zum Flughafen angeht, zeigte sich das Streikkomitee unzufrieden. Die Gewerkschaften fordern, dass das Prestigeprojekt, das größtenteils aus EU-Fördergeldern finanziert werden soll, in öffentlicher Hand bleibt. SFM und Landesregierung hielten sich diesbezüglich bedeckt. "Wir wissen also immer noch nicht, auf welches Strukturmodell sie setzen und ob die EU-Gelder letztlich privaten Zwecken dienen", heißt es in einem am Dienstag (23.11.) veröffentlichten Schreiben des Streikkomitees.

Auch die aktuellen Arbeitsbedingungen der SFM-Angestellten seien "nicht hinnehmbar". Bei einer Demonstration am Dienstag kommender Woche (30.11.) wollen die Mitarbeiter ihrem Ärger um 12 Uhr vor dem Parlamentsgebäude Luft machen.

Kommt es weiterhin zu keiner Einigung, werden die Bahnmitarbeiter an folgenden Tagen und Uhrzeiten die Arbeit niederlegen: