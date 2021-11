Die spanische Nationalpolizei hat am Donnerstagmorgen (25.11.) auf Mallorca vier Personen festgenommen. Sie gehören alle einer Familie an, die neben Drogen auch illegal mit Tieren gehandelt haben soll.

Die Polizei hatte in den Morgenstunden mehrere Häuser im Camí Fondo durchsucht. Dabei handelt es sich um eine Parallelstraße der Flughafenautobahn in Palma de Mallorca, die fast bis in die als Drogendorf bekannte Barackensiedlung Son Banya führt.

Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, war die Familie hauptsächlich in den Marihuana-Handel auf der Insel involviert. Die Ermittler fanden jedoch auch mehrere Tiere im schlechten Zustand, die wohl zeitnah verkauft werden sollten. Darunter befanden sich Pferde, in Käfige eingesperrte Hunde unterschiedlicher Rassen, Kampfhähne, Schlangen und ein Piranha.

Da die Ermittlungen noch laufen, können weitere Festnahmen nicht ausgeschlossen werden. /rp