Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag (25.11.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Der Autofahrer, über dessen Alter und Identität zunächst nichts bekannt wurde, war gegen 17.45 Uhr auf der Schnellstraße Ma-1 von Palma in Richtung Andratx unterwegs.

Am steilen Anstieg kurz vor Andratx, dem sogenannten Coll Andritxol, verlor der Mann bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß zunächst mit dem Auto zusammen, das er überholen wollte und kam dadurch in den Gegenverkehr, wo er mit einem weiteren Pkw kollidierte.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Rettungskräfte konnten den Mann noch in kritischem Zustand aus dem Auto holen, doch trotz Reanimationsmaßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Drei weitere Beteiligte kamen mit leichten bis mittelschweren Blessuren davon. Die Straße musste zeitweise für den Verkehr gesperrt werden, die Guardia Civil ermittelt nun die Unfallursache. /jk