Der 28-jährige Marokkaner, der am 21. Juli Opfer einer Prügelattacke in Cales de Mallorca wurde, ist am Freitag (26.11.) aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus Son Espases gestorben. Das haben Krankenhaus-Quellen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigt. Der 21-jährige Angreifer, ein Spanier, war eine Woche nach der Attacke festgenommen und in Untersuchungshaft eingewiesen worden.

Die Attacke ereignete in der Nacht des 21. Juli vor einer Bar im Ferienort Cales de Mallorca. Der 21-Jährige hatte den 28-Jährigen angegriffen, weil der seine Freundin angesprochen haben soll. Als das Opfer zu Boden ging, versetzte der Aggressor ihm noch einen Tritt gegen den Kopf.

Während mehrere Zeugen dem 28-Jährigen zur Hilfe eilten, verließ der 21-Jährige den Tatort. Sein Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte schwere Schädel-Hirn-Traumata feststellten. Nach einer Notoperation musste der Mann auf die Intensivstation. Der mutmaßliche Täter versteckte sich eine Woche und wurde schließlich festgenommen.

Erst wenige Tage zuvor war an der Playa de Palma ein Holländer ebenfalls Opfer einer schweren Prügelattacke geworden. Auch er verstarb an seinen Verletzungen. Die Angreifer waren randalierende Landsleute. Gegen mehrere von ihnen wird in den Niederlanden ermittelt. /ck