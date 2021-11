Die Guardia Civil hat auf Mallorca vier Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, einen Mann entführt zu haben, um ihn dadurch zu zwingen, seine Schulden zu begleichen.

Wie aus einer Pressemitteilungen und Informationen des "Diario de Mallorca" hervorgeht, kam es bereits am 16. November zu der Entführung. Die Gruppe von drei Männern und einer Frau überwältigte den 22-Jährigen am helllichten Tag auf offener Straße. Sie sperrten ihn in einen Kofferraum und fuhren zu ihm nach Hause. Dort schlugen die Entführer auf ihn ein und forderten Geld. Sie nahmen dem Opfer Brieftasche, Handy, die Wohnungsschlüssel und Schmuckstücke der Eltern ab.

Danach ließen sie vom 22-Jährigen ab. Dieser war so eingeschüchtert, dass er erst drei Tage später eine Anzeige bei der Guardia Civil stellte. Dort präsentierte er sich nervös und verängstigt. Er sagte aus, dass er bereits 2.000 Euro an seine Entführer bezahlt hatte. Die genaue Höhe des Schuldenbetrags und wie diese zustande gekommen ist, ist nicht bekannt.

Die Festgenommenen müssen sich nun vor Gericht wegen Nötigung, Einschüchterung und gewaltsamen Überfalls verantworten. Es handelt sich bei ihnen um bei der Polizei bekannte Kleinkriminelle mit einem langen Vorstrafenregister. /rp