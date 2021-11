Der November 2021 neigt sich zum Glück langsam dem Ende entgegen - und er wird auf Mallorca als regenreich, stürmisch und insgesamt äußerst ungemütlich in Erinnerung bleiben. So blies es am Wochenende noch einmal heftig über die Insel. Die stärksten Windböen wurden am Sonntag (28.11.) mit 120 km/h in der häufig sehr windigen Serra d'Alfàbia nahe Bunyola registriert.

Auch in Port de Sóller stürmte es ordentlich: Hier erreichten die Böen 84 km/h. In Palmas Stadtteil Son Quint stürzte eine Kiefer aufgrund des starken Windes um und landete auf einem Haus. Menschen wurden nicht verletzt.

Und es gab erneut eine Windhose vor der Küste der Insel zu beobachten. MZ-Wetterfrosch Duncan Wingen hielt am Samstag (27.11.) mit der Kamera einen sogenannten "cap de fibló" vor Santa Ponça fest. Erst vier Tage zuvor war eine Windhose an der Küste von Sa Ràpita zu sehen.

Mit dem Wochenende endet nun auf Mallorca auch das stürmische und regnerische Wetter weitgehend. Der Montag ist beinahe inselweit mit Sonnenschein gestartet, es bleibt überall trocken. Gegen Mittag ziehen wieder vereinzelt Wolken auf, die aber keine Niederschläge bringen. Am späten Nachmittag soll es sich dann zuziehen, die Insel liegt dann verbreitet unter einer Wolkendecke.

Auch nachts ist es verbreitet stark bewölkt. Die Tageshöchstwerte steigen am Montag auf 13 bis 14 Grad. Nachts kühlt es auf 11 bis 7 Grad ab, nahe Porreres geht es auf 5 Grad runter.

Der Dienstag wird dann ähnlich freundlich. Gegen Mittag zieht stärkere Bewölkung auf, die sich im Lauf des Nachmittags aber wieder in Wohlgefallen auflöst. Meistens scheint die Sonne. Und es wird ein klein wenig wärmer. In der Bucht von Palma schafft es das Thermometer auf 15 Grad. Nachts kühlt es auf 6 bis 12 Grad ab, wobei es im äußersten Südwesten am mildesten bleibt.

Am Mittwoch kündigt sich dann erneut ein kleiner Wetterumschwung an. Es kann im Tagesverlauf schon hier und da Schauer geben, zwischendurch zeigt sich aber auch länger die Sonne. Die Temperaturen steigen spürbar an und liegen zwischen 7 und 18 Grad. Und über den Donnerstag legen wir an dieser Stelle noch einmal den Mantel des Schweigens.