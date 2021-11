Explosion in einem Hotel auf Mallorca: Ein Mann blieb am Dienstagvormittag (30.11.) wie durch ein Wunder unverletzt, als er in einem derzeit geschlossenen Hotel in Cala Millor an der Ostküste der Insel versuchte, den Innenpool zu reinigen. Dabei kam es zu einer Chlorexplosion.

Mehr zum Thema In Cala Ratjada und Cala Millor beginnt der Winterschlaf