Das kommt wenig überraschend, wo es doch gefühlt den ganzen Monat über geregnet hat. Wie der spanische Wetterdienst Aemet am Mittwoch (1.12.) über die sozialen Netzwerke mitteilte, hat die Insel im November einen neuen Rekord in Sachen Niederschlag aufgestellt. Als Beispiel zieht Aemet die Wetterstation Portopí in Palma de Mallorca heran: Dort wurden über den Monat 253 Liter pro Quadratmeter gemessen. Nie gab es in den 44 Jahren, in denen die Wetterdaten aufgezeichnet werden, einen höheren Monatswert.

Nun steht der Dezember an. Und das Wetter bleibt wechselhaft. Nach einem schönen Mittwoch verschlechtert sich das Wetter am Donnerstag deutlich. Im Westen und Norden hat Aemet die Warnstufe Gelb wegen Starkregens ausgegeben. Bis zu 20 Liter pro Quadratmeter und Stunde sind den ganzen Tag über möglich. An der Nordküste erreichen die Wellen bis zu vier Meter, auch hier gilt Warnstufe Gelb. Der TAg beginnt schon grau. Der Niederschlag kann als kleinkörniger Hagel fallen, ab 1.000 Meter ist Schnee in den Bergen möglich. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze auf 800 Meter. Dann kommt auch ein böiger Wind auf, der bis zu 80 km/h schnell weht. Die Tagestemperaturen sinken auf Höchsttemperaturen von knapp 13 Grad in Palma de Mallorca, in der Inselmitte sind es zwei Grad weniger. In der Nacht wird es sehr kalt, die Tiefstwerte liegen dann bei 3 Grad. In den Bergen kann es vereinzelt sogar zu Frost kommen. Am Freitagvormittag zeigt sich wieder die Sonne. Der stürmische Wind aus Norden bleibt jedoch. Die Warnstufe Gelb gilt im Norden. Die Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h im Flachland, auf den Berggipfeln von 120 km/h. Die Temperaturen steigen leicht auf Höchstwerte von 15 Grad, nachts bleibt es kalt. Der Samstag wird der schönere Tag vom Wochenende. Die Sonne scheint wohl pausenlos. Erst in der Nacht ziehen ein paar Wolken auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 19 Grad. Auch nachts bleibt es dann milder bei Tiefstwerten von 7 Grad in der Inselmitte und 10 Grad an den Küsten. Sonntag schwingt das Wetter dann schon wieder um. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca liegt nach derzeitiger Prognose bei 65 Prozent. Kleinkörniger Hagel sowie Schnee ab 1.000 Metern sind möglich. Die Temperaturen sinken wieder. /rp