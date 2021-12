Eine 88-Jährige ist am Donnerstagnachmittag (2.12.) in ihrem Pool auf Mallorca ertrunken. Die Frau stürzte vermutlich bei Gartenarbeiten in das Becken.

Zu dem Unfall kam es gegen 15 Uhr im Carrer Santa Florentina in Palmas Stadtviertel Son Gotleu. Die Bewohnerin des Hauses wollte anscheinend einen Zitronenbaum schneiden. Dabei brach offenbar der Ast ab, an dem sie sich festhielt. Die 88-Jährige stürzte in den Pool und ertrank. Zu dem Zeitpunkt war eine Betreuerin der Frau im Haus. Als sie sich wunderte, wo die 88-Jährige blieb, ging sie hinaus in den Garten und fand die Frau in dem Pool. Der von ihr alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Eine Autopsie soll nun den Unfallhergang bestätigen. /rp