Der Nikolaus wird keine einfache Anreise nach Mallorca haben, wenn er am Montag (6.12.) seine Gaben für die Kinder mitbringt. Bereits am Sonntagabend (5.12.) und in der Nacht auf Montag stürmt es ganz ordentlich auf der Insel. Die Windböen können laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet bis zu 80 km/h erreichen.

Aufgrund des Sturms stürzte am Sonntagnachmittag ein Baum in Palma auf mehrere Fahrzeuge. Der Baum stand an der Kreuzung der beiden Straßen Manuel Azaña und General Ricardo Ortega im Osten der Stadt. Zwei Autos, ein Motorrad und eine Ampel wurden bei dem Vorfall beschädigt, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr beseitigte die Äste. Am Nachmittag gab es rund zehn weitere Zwischenfälle in der Stadt aufgrund der starken Windböen, alle anderen gingen aber glimpflich aus.

Im Lauf der Abendstunden kann es auf der Insel örtlich schauern, auch mal heftiger und es gibt hier und da sogar Hagel, so wie bereits am Sonntagvormittag in den Stadtteilen von Palma Bonanova und Gènova.

Die Temperaturen erreichen am Sonntagnachmittag maximal 15 Grad, die Tiefstwerte in der Nacht fallen verbreitet auf einstellige Werte. In den Bergen sinkt die Schneefallgrenze auf 1.100 Meter am Abend und 900 Meter in der Nacht.

Der Montag selbst wird dann nach einem stürmischen und teils wolkigen Vormittag sehr sonnig, allerdings bleibt es bei Höchstwerten von 13 bis 15 Grad recht frisch. An den Küsten Vorsicht vor starkem Wellengang, Aemet hat bis 12 Uhr Warnstufe Gelb für diese Gebiete herausgegeben. Abends soll sich das Wetter beruhigen, in der Bucht von Palma steigen in den späten Abendstunden die Temperaturen bereits an.

Der Dienstag ist dann wohl der schönste Tag des langen Brückenwochenendes. Wohl dem, der frei hat. Die Sonne strahlt fast ungestört vom Himmel, nur im äußersten Nordosten der Insel bilden sich dichtere Wolkenfelder, die aber wohl keinen Regen bringen. Der Wind lässt nach, Warnstufen gibt es keine.

Es wird spürbar wärmer mit Höchstwerten von 18 Grad in der Bucht von Palma sowie rund um Pollença. Im Rest der Insel werden 16 bis 17 Grad erreicht. Nachts kühlt es vor allem in der Inselmitte empfindlich auf bis zu 6 Grad ab.

Zwar kann es am Mittwoch hier und da noch einmal ein Grad wärmer als am Dienstag werden, doch mit dem Sonnenschein ist es erst einmal vorbei. Vor allem nach dem Mittagessen ziehen hässliche Wolken auf, die verbreitet Niederschläge bringen. Am Donnerstag soll es dann wieder trockener werden, dafür sinken die Temperaturen wieder spürbar. Es ist eben Herbst auf Mallorca...