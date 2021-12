Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Mittwoch und Donnerstag für Mallorca und die Nachbarinseln die Warnstufe Gelb wegen Sturms und hohen Wellengangs ausgegeben. Erwartet werden Sturmböen von 80 km/h, in der Serra de Tramuntana in der Spitze sogar von bis zu 120 km/h. Bereits am Wochenende hatten Sturmböen Schäden angerichtet, so stürzte am Sonntag ein Baum in Palma auf mehrere Fahrzeuge.

Die Warnstufe Gelb gilt auf Mallorca ab dem frühen Mittwochmorgen zunächst bis 14 Uhr am Donnerstag. Der Wind weht aus Osten und Nordosten. Tagsüber erwartet Aemet nur vereinzelte Niederschläge, gegen Abend hin aber könnte es auch stärker regnen und hageln. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in der Nacht etwa in Palma bei 80 Prozent. Die Schneefallgrenze könnte wieder auf 900 Meter über dem Meeresspiegel sinken. Sowohl für Mittwoch als auch für Donnerstag prophezeit Aemet Höchsttemperaturen von 17-18 Grad. Gegen Abend sinkt die Temperatur dann aber etwa in Sa Pobla auf 9 Grad. Auch am Donnerstag kann es noch ungemütlich werden. Am Freitag wird es wieder etwas wärmer: Das Thermometer könnte dann auf 20 Grad steigen. Allerdings bleibt es unbeständig und wechselhaft. Auch am Samstag liegt die Regenwahrscheinlichkeit nach derzeitiger Vorhersage bei 80 Prozent. Erst für Sonntag erwartet Aemet wieder einen gänzlich trockenen Tag. /ck