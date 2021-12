Bei einem Wohnungsbrand ist am Dienstagmorgen in Palma de Mallorca eine 75-jährige, gehbehinderte Frau vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben. Als mögliche Ursache des Brandes gilt eine nicht richtig ausgedrückte Zigarette.

Zu dem Brand kam es gegen 9.30 Uhr im Carrer Vista Alegre, oberhalb des Einkaufszentrums Porto Pi. Mehrere Anrufe von Anwohnern hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes alarmiert. Als die Feuerwehrleute in die Wohnung eindrangen, war das Feuer schon weitgehend gelöscht. Sie fanden die Frau in ihrem Schlafzimmer auf. Alle Wiederbelebungsversuche schlugen fehl. Die spanische Nationalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache zu klären. Als wahrscheinlich gilt, dass eine brennende Zigarette die Matratze der Frau in Brand setzte.