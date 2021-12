Im öffentlichen Tierhheim Llucmajor auf Mallorca sollen in den vergangenen Wochen alle dort untergebrachten Katzen an einem Virus erkrankt und verstorben sein. Das prangern ehrenamtliche Tierheimmitarbeiter an. Jetzt stimmt auch die oppositionelle Lokalpartei Llibertat Llucmajor in die Kritik ein. Der Tod der Tiere sei vermutlich auf das "Nichteinhalten sanitärer und veterinärer Leitlinien" zurückzuführen, heißt es in einem öffentlichen Schreiben der Partei. Dort wird auch kritisiert, dass drei Hunde eingeschläfert worden seien.

