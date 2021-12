Sturmböen mit über 100 km/h haben auf Mallorca am Freitagnachmittag (10.12.) beträchtliche Schäden angerichtet und Feuerwehr und Rettungskräfte auf Trab gehalten. Verletzt wurde glücklicherweise ersten Meldungen zufolge niemand.

Besonders wütete der Sturm entlang der Alleen in Inca, der drittgrößten Stadt von Mallorca. Dort brachen an Dutzenden von Bäumen Äste ab. Auch in Manacor, Binissalem, Santa Maria del Camí, Marratxí und Alcúdia entwurzelte oder beschädigte der Sturm etliche Bäume. In Santa Maria riss der Wind ganze Vordächer mit sich, auch im Gewerbegebiet von Binissalem richtete er Schäden an.

Die Sturmböen sollen noch bis in die Nacht hinein anhalten, bis Mitternacht hat der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe Orange ausgegeben. Die Rettungskräfte rufen Bewohner und Besucher dazu auf, vorsichtig zu sein: "Meiden Sie Orte, wo Äste, Mauern und Wände, Reklametafeln, Baugerüste und Ähnliches einstürzen können. Entfernen Sie sich von Kabeln, Zäunen und Metallobjekten."