Mitten in der sechsten Corona-Welle wird die größte Diskothek von Mallorca, das BCM in Magaluf, erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder seine Pforten öffnen. Das ist bereits seit Ende September erlaubt, die meisten Betreiber halten ihre Discos jedoch geschlossen. Wie die Unternehmensgruppe Grupo Cursach um den berüchtigten Magnaten Batrolomé Cursach bekannt gab, können ab Donnerstag (23.12.) um 23 Uhr erstmals nach mehr als anderthalb Jahren wieder Menschen in dem riesigen Feiertempel zusammenkommen.

