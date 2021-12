Beamte der Nationalpolizei haben am Donnerstag (10.12.) auf Mallorca das letzte Mitglied einer mutmaßlichen Schlägerbande festgenommen. Zuvor konnten die Ermittler bereits sechs weitere minderjährige Gruppenmitglieder sowie einen jungen Erwachsenen in Gewahrsahm nehmen. Ihnen allen wird vorgeworfen, einen Mann im vergangenen Juni mitten im Zentrum von Palma de Mallorca brutal und bis zur Bewusstlosigkei zusammengeschlagen zu haben.

Zwar konnte die Bande damals fliehen, bevor Einsatzkräfte am Tatort ankamen, zahlreiche Zeugen hatten jedoch den brutalen Angriff beobachtet. Nach und nach schafften es die Ermittler in den darauffolgenden Monaten, die mutmaßlichen Täter zu identifizieren und aufzuspüren. Nur ein an der Tat beteiligter Jugendlicher ist noch auf freiem Fuß, er soll jedoch inzwischen ins Ausland geflüchtet sein.

Der folgenschwere Angriff ereignete sich am 12. Juni am späten Abend in der Einkaufsstraße Carrer Oms. Wie aus Informationen der Nationalpolizei hervorgeht, war ein Pärchen beim passieren der Fußgängerzone darauf aufmerksam geworden, wie eine größere Gruppe Jugendlicher Lebensmittel aus einem kleinen Geschäft stahl und sich daran auch nicht von der aufgebrachten Ladenbesitzerin aufhalten ließen.

Kurzerhand schritt der Passant ein und forderte die Diebe auf, die Sachen liegen zu lassen. Diese jedoch umringten den Mann und seine Begleiterin zunächst von allen Seiten und schlugen dann auf ihn ein. Selbst als der Mann am Boden lag und bereits bewusstlos war, malträtierten die Jugendlichen seinen Körper und vor allem sein Gesicht weiter mit Schlägen und Tritten. Seiner Begleiterin versetzten sie weniger schwere Stöße und flohen erst, als mehrere andere Zeugen die Polzei riefen.

Die beiden Opfer mussten ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht werden, während die Frau nur leichte Verletzungen davon trug, wurden bei dem Mann mehrere schwere Knochenbrüche im Gesicht festgestellt. /somo