Eine 52-jährige Autofahrerin ist am Dienstagvormittag (14.12.) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen auf der Landstraße zwischen Inca und Sineu im Inselinneren von Mallorca tödlich verunglückt. Der Fahrer des anderen Unfallwagens wurde ebenfalls verletzt, es besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr auf Höhe von Kilometer 5 der MA-3240, bei der Finca Son Bordils. Nach dem Frontalzusammenstoß überschlug sich der Wagen der tödlich Verunglückten. Die herbeigeeilten Rettungskräfte mussten sie zunächst aus dem Auto befreien. Sie verstarb am Unfallort. Die Guardia Civil hat Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang aufgenommen.

Mit der am Dienstag verunglückten Frau waren es laut der Zählung der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" dieses Jahr bislang 43 Verkehrstote auf Mallorca und den Nachbarinseln. Erst am 5. Dezember waren auf der Landstraße zwischen Can Picafort und Artà drei junge Männer tödlich verunglückt. Am Samstag starb zudem ein 54-Jähriger Motorradfahrer, als er in der Gemeinde Andratx die Kontrolle über seine Ducati verlor. /ck