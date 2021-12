Schon vor der Wintersonnenwende am 21. Dezember erstrahlt die Kathedrale in Palma de Mallorca in einem schon fast weihnachtlichen Lichtspektakel. Das Foto von diesem winterlichen Spektakel aus seiner Küche wollte MZ-Leser Florian Gottschick anderen Lesern nicht vorenthalten (und wir natürlich auch nicht).

Zur Wintersonnenwende scheint die Sonne morgens genau durch das östliche Rosettenfenster, das Kirchenschiff und die westliche Rosette. Dadurch entsteht ein Lichtspektakel, das sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Kathedrale bewundert werden kann. Vom Baluard de Sant Pere ist der Lichteffekt besonders gut zu erkennen. Am Morgen des 21. Dezember versammeln sich auf diesem Teil der Stadtmauer viele Schaulustige mit Fotoapparaten und Handys, um das Ereignis mitzuerleben.