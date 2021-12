Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert, dass auf den Balearen von Januar bis März 2022 höchstwahrscheinlich normale Temperaturen herrschen werden. Auch die Niederschläge sollen im nächsten Quartal höchstens leicht über der Norm liegen.

Laut Aemet beginnt der Winter am Dienstag, den 21. Dezember, um 16.59 Uhr, und dauert bis Sonntag, den 20. März 2022, um 16.33 Uhr an. Die Durchschnittstemperatur für das erste Quartal des neuen Jahres beträgt voraussichtlich 11 Grad Celsius. Während dieser drei Monate sind die Temperaturen tendenziell rückläufig, mit einer Trendwende zwischen Ende Januar und Anfang Februar, wo sie allmählich ansteigen.

Was die Niederschlagsmenge betrifft, so regnet es im ersten Quartal im Durchschnitt 130 Liter pro Quadratmeter. Die Vorhersagen deuten darauf hin, dass sich die Menge in diesem Rahmen bewegen oder etwas darüber liegen wird.

So soll das Wetter an Weihnachten werden

Im konkreten Fall von Weihnachten lautet die Prognose, dass nach dem Verschwinden des aktuellen blockierenden Hochdruckgebiets ein Tiefdruckgebiet entstehen wird, das schwache bis mäßige Niederschläge verursachen wird.

Es werden milde Temperaturen erwartet, mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad und Tiefstwerten zwischen 8 und 12 Grad. Der Wind weht aus westlichen Richtungen mit mäßiger Geschwindigkeit, zeitweise auch stark.

Rückblick: Tropische Nächte im Herbst

Was die vergangenen Monate betrifft, so betont Aemet, dass der Herbst mit einer Durchschnittstemperatur von 18,7 Grad und einer Anomalie von 0,4 Grad gegenüber den Normalwerten sehr warm war. Auf allen Balearen-Inseln erreichte die Durchschnittstemperatur Werte über der Norm: 18,6 Grad wurden auf Mallorca registriert, 21 Grad auf Formentera, 19,1 Grad auf Ibiza und 18,9 Grad auf Menorca.

Aufgeschlüsselt nach Monaten war der September sehr warm, der Oktober normal und der November kalt. Die erste Dezemberhälfte war kälter als normal, mit einer Durchschnittstemperatur von 11,6 Grad und einer Anomalie von -0,4 Grad,

Was die Niederschläge betrifft, so hatten die Balearen einen sehr regnerischen Herbst: Die Niederschlagsmenge hat sich gegenüber dem Normalwert fast verdoppelt (1,8-fach), im November regnete es im Durchschnitt sogar dreimal so viel wie gewöhnlich. In Campos war es mit 418 Litern pro Quadratmeter der niederschlagsreichste Herbst seit Beginn der Aufzeichnungen vor 31 Jahren.

Im November gibt es auf Mallorca normalerweise nur einen Schneetag, diesmal waren es zwei: Am 25. schneite es in der Serra Tramuntana ab 1.200 Metern Höhe und am 27. auf dem Gipfel des Puig Major. Die ersten zwei Wochen im Dezember waren sehr trocken, mit 20 Litern Regen pro Quadratmeter, was 70 % unter dem Normalwert liegt. Dafür verzeichnete der Wetterdienst am 10. Dezember historische Böen und Orkanböen auf Mallorca. /bro