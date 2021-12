Das weihnachtliche Wochenende steht vor der Tür. Da die Feiertage auf Samstag und Sonntag fallen, wird es wohl ein kurzes Fest. Umso besser, dass die Wetterprognose auf Mallorca reichlich Sonne und angenehme Temperaturen verspricht. Nur am Heiligabend kann es leicht regnen.

Am Montag ist es überaus sonnig. Im Tagesverlauf tauchen zwar ein paar Wolken auf, es bleibt aber trocken auf der Insel. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 17 Grad in Cala Ratjada, 16 Grad in Palma de Mallorca und Pollença, 15 Grad in Santanyí und Andratx.

Um 17.29 Uhr endet der Arbeitstag der Sonne. Danach wird es rasch ziemlich kühl. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 7 Grad in der Inselmitte, besonders an der Küste im Süden um Palma de Mallorca bleibt es bei 11 Grad etwas milder.

Der Dienstag startet bewölkt. Der Regenschirm kann aber erneut daheim gelassen werden. Gen Nachmittag zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen steigen leicht auf 18 Grad in Sa Pobla und Cala Ratjada. Auf der restlichen Insel ist es etwa 1 bis 2 Grad kühler, im Sóller-Tal sollen es nur 14 Grad werden.

Am Mittwoch wird es sonnig. Die Temperaturen bleiben unverändert. Am Donnerstag setzen sich die Wolken durch. Erst am Nachmittag blitzt die Sonne hinter der grauen Decke hervor. Regen ist unwahrscheinlich. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Wahrscheinlichkeit für Palma de Mallorca derzeit auf 20 Prozent.

Die Vorhersagen, die weiter als drei Tage in der Zukunft liegen, sind meistens ungenau. Daher kann es in den nächsten Tagen noch ein Update zum Weihnachtswetter auf Mallorca geben. Stand Montag (20.12.) bleibt der Heiligabend grau. Am Vormittag wird es wohl regnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 55 Prozent. Die Temperaturen bleiben konstant.

Sowohl am ersten als auch am zweiten Weihnachtsfeiertag scheint die Sonne. Wer ein weihnachtliches Bad im Meer nehmen möchte, muss sich an der Playa de Muro oder Playa de Palma auf Wassertemperaturen von 14 Grad einstellen. /rp