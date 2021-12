Ein Wohnhausbrand hat am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags in Palma de Mallorca ein Großaufgebot an Rettungskräften mobilisiert. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, dutzende konnten für Stunden ihre Wohnungen nicht betreten.

Das Feuer brach nach Informationen des "Diario de Mallorca" gegen 7.45 Uhr in einer Wohnung im dritten Stock eines großen Wohnkomplexes mit rund 100 Wohnungen im Carrer Polvorí im Stadtviertel El Terreno direkt unterhalb des Castell Bellver aus. Eine große Rauchsäule stieg aus dem Gebäude in den Himmel und war auch für diejenigen zu erkennen, die vormittags von Flughafen von Son Sant Joan abhoben und Richtung Deutschland flogen. Das Feuer breitete sich schnell aus und entwickelte eine große Hitze, die die Fensterscheiben zu Bruch gingen ließ, so dass die Flammen sich ihren Weg ins Freie bahnten. Viele Menschen konnten sich selbst in Sicherheit bringen, manchen musste die Feuerwehr zu Hilfe kommen. Eine Wohnung im dritten Stock, wo das Feuer ausbrach sowie ein Apartment im vierten Stock, auf das der Brand übergriff, wurden komplett zerstört und können vorerst nicht bewohnt werden. In zahlreichen anderen Wohnungen verursachte das Feuer Schäden, die Bewohner konnten allerdings nach der Evakuierung durch die Feuerwehr noch am selben Tag zurückkehren. Eine Bewohnerin sowie ein Feuerwehrmann erlitten eine Rauchvergiftung respektive einen Hitzschlag. Die Feuerwehrleute hatten große Probleme bei der Anfahrt zum Gebäude, weil es in einer engen Straße liegt, in der noch dazu zahlreiche Autos falsch geparkt waren. Deshalb fuhren die Einsatzkräfter schließlich zum direkt an das Gebäude angrenzenden Parc Bellver und starteten die Löscharbeiten von dort. Die Arbeiten verzögerten sich aber auch dort weiter, weil der nächstliegende Hydrant nicht funktionierte. Gegen 10.30 Uhr war der Brand dann schließlich gelöscht.