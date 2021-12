Als deutscher Mallorca-Resident freut man sich, wenn man die Wetterprognose für die Heimat anschaut. In Berlin ist es eiskalt, regnerisch und grau. Auf der Insel hingegen scheint in den kommenden Tagen pausenlos die Sonne bei Temperaturen bis zu 22 Grad. Ein besseres Wetter für Silvester 2021 kann man sich wohl nicht wünschen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt die ganze Woche bei 0 Prozent.

Schon am Montag (26.12.) strahlt die Sonne kräftig vom Himmel. Im Pullover ist es eigentlich zu warm. Die Temperaturen knacken fast überall die 20-Grad-Marke. Der Spitzenwert liegt in Cala Ratjada bei 21 Grad. Im Sóller-Tal werden es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet nur 18 Grad. Der Wind kann böig aus südwestlicher Richtung wehen. Wer den Sonnenuntergang genießen möchte, sollte sich gegen 17.33 Uhr an einem netten Aussichtspunkt postieren.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von 10 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bleibt es zwei bis drei Grad wärmer. Die Heizung kann daher wohl ausgeschaltet bleiben. Die Sonne geht am Dienstag um 8.07 Uhr auf und lässt sich den ganzen Tag über am Himmel blicken. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Montag leicht und kratzen nur noch in Cala Ratjada an der 20-Grad-Marke. Auf der restlichen Insel werden es 18 bis 19 Grad. Nachts bleibt die Lage unverändert.

Am Mittwoch wird es dann wieder einen Ticken wärmer. Am Vormittag können ein paar Wolken am Himmel auftauchen, am Nachmittag scheint die Sonne. Für Donnerstag prognostiziert Aemet derzeit 22 Grad und Sonnenschein.

Ähnlich geht es dann am Silvesterwochenende weiter. Ein Regenschirm wird in der letzten Nacht des Jahres wohl nicht nötig sein. Bei milden Temperaturen können die Raketen angezündet werden. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma betragen derzeit 15 Grad. Da ist ein kurzes Neujahrsbad möglich.