Die spanische Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca einen 27-Jährigen festgenommen, der beschuldigt wird, in einer Ferienwohnung eine Urlauberin vergewaltigt und bestohlen zu haben. Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung bereits am 31. Oktober, zu der Festnahme kam es am Montagmorgen (27.12.).

