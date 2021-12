Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Silvester und den Neujahrstag auf Mallorca für weite Teile der Insel die Warnstufe Gelb ausgegeben. Damit warnt sie vor dichtem Nebel, die Sichtweite beträgt vielerorts nicht mehr als 200 Meter. Ausgenommen davon ist einzig die Serra de Tramuntana. Die Nebelwarnung gilt zunächst bis Samstag 11 Uhr. Bereits den ganzen Freitag über war besonders der Südwesten der Insel in eine dichte und feuchte Suppe gehüllt.

Spätestens Samstagnachmittag sollte es wieder aufklaren. Die außergewöhnlich warmen Temperaturen bleiben der Insel dabei erhalten. Am Samstag werden tagsüber Spitzenwerte von 20 Grad erwartet. In der Nacht auf Sonntag können die Temperaturen dann besonders im Inselinneren auf 7-8 Grad fallen.

Mit ähnlichen Werten, einem Sonne-Wolken-Mix und ausgesprochen freundlichem Wetter warten dann auch der Sonntag sowie der Wochenanfang auf. Etwas kühler soll es erst ab Mittwoch werden.

Rekordwerte im Dezember

Am vergangenen Montag (27.12.) waren auf der Insel Rekordtemperaturen gemessen worden. Der Spitzenwert am Montag lag bei 24,0 Grad am Leuchtturm von Capdepera. Das sind die höchsten Temperaturen im Dezember seit 1989, als die Aufzeichnungen an der dortigen Wetterstation begannen. Mit 23,4 Grad hat auch Palma de Mallorca, an der Wetterstation Portopí, einen Rekord aufgestellt. So warm war es dort an einem 27. Dezember seit mindestens 1978 nicht.