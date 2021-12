Ein 62-jähriger Motorradfahrer, der elf Tage zuvor verunglückt war, ist am Dienstag (28.12.) im Krankenhaus Son Espases auf Mallorca gestorben. Zu dem Unfall kam es um 1 Uhr nachts am 17. Dezember auf Palmas Innenstadtring. Der Mann verlor auf den Avenidas auf der Höhe der Kreuzung mit der Via Roma die Kontrolle über das Motorrad verloren und wurde gegen eine Metallstange geschleudert. Diese soll Fahrzeuge daran hindern, auf den Gehweg zu gelangen.

Der Rettungsdienst stellte beim 62-Jährigen einen Herzstillstand fest, konnte den Mann aber wiederbeleben. Die Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, war kein anderer Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Der Mann rutschte wohl auf der nassen Fahrbahn weg. Sie war kurz zuvor von der Stadt gereinigt worden. Um weitere Unfälle zu vermeiden, streute die Polizei kurz nach dem Unfall Sand auf die Straße. Bei dem Mann handelt es sich um das 44. Todesopfer durch Verkehrsunfälle auf den Balearen im Jahr 2021, 15 davon waren Motorradfahrer. /rp