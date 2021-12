Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Silvester auf Mallorca für den Süden und Osten die Warnstufe Gelb ausgegeben. Damit warnt sie vor dichtem Nebel am Freitagmorgen (31.1.). Die außergewöhnlich warmen Temperaturen und der Sonnenschein bleiben der Insel aber erhalten. Am Montag hatte Aemet Rekordwerte für den Dezember gemessen.

Am Donnerstag wird es nicht mehr ganz so warm wie die vergangenen Tage. Die Temperaturen knacken jedoch fast inselweit die 20-Grad-Marke. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei acht Grad in der Inselmitte um Sineu und im Osten um Manacor. An den Küsten bleibt es milder, in Palma de Mallorca sinken die Temperaturen auf zwölf Grad.

Der letzte Sonnenaufgang des Jahres ist am Freitag um 8.08 Uhr. Im Süden und Osten könnte es wegen des Nebels aber etwas länger dauern bis sich die Sonne zeigt. Die Warnstufe gilt ab Mitternacht bis 10 Uhr. Die Sichtweite sinkt auf 200 Meter. Vorsicht ist also beim Autofahren geboten.

Tagsüber scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen erneut bei 20 Grad oder knapp darunter. Gen Abend kann es wieder etwas dunstig werden. Die Sonne geht um 17.35 Uhr unter. Aemet geht von einer bewölkten Nacht in Palma de Mallorca aus, es bleibt aber trocken. Für alle Silvester- oder Neujahrsbader: Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt derzeit bei 15 Grad.

Der Start in das neue Jahr wird ebenfalls sonnig. Die Temperaturen bleiben am Samstag konstant. Erst gen Mitte der Woche tauchen wieder vermehrt Wolken am Himmel auf.

Rekordwerte im Dezember

Der Spitzenwert am Montag lag bei 24,0 Grad am Leuchtturm von Capdepera. Das sind die höchsten Temperaturen im Dezember seit 1989, als die Aufzeichnungen an der dortigen Wetterstation begannen. Mit 23,4 Grad hat auch Palma de Mallorca, an der Wetterstation Portopí, einen Rekord aufgestellt. So warm war es dort an einem 27. Dezember seit mindestens 1978 nicht.