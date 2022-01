Nach Ansicht der Balearen-Regierung ohne größere Vorkommnisse hat Mallorca in der Nacht auf Samstag (1.1.) Silvester gefeiert. Zu der Bilanz gehören die Schließung zweiter Lokale am Paseo Marítimo und am Paseo Mallorca und die Auflösung einer Party in Palma de Mallorca wegen Nicht-Einhaltung der Corona-Bestimmungen.

