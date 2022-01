Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind in den vergangenen Stunden drei weitere Boote mit Migranten angelangt, die an der algerischen Küste in See stachen. In der Nacht auf Sonntag (2.12.) retteten Küstenwache und Seenotrettung in Gewässern des Nationalparks Cabrera 18 Personen an Bord eines ersten Bootes.

