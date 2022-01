Nicht einmal zwei Tage sind im neuen Jahr auf Mallorca ohne Opfer im Straßenverkehr vergangen. Am Sonntag (2.1.) kam ein 63-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision auf der Landstraße Ma-3500 zwischen Inca und Muro ums Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr, als der Zweiradfahrer aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß und dann gegen eine Mauer fuhr.

Zur Kollision kam es an der Kreuzung nach Llubí, wo der Motorradfahrer offenbar ein Stop-Schild überfuhr und mit dem Auto zusammenprallte. Der Spanier starb trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch am Unfallort. Nach Informationen des Online-Portals "Crónica Balear" eilte die Tochter des Verunglückten an die Unfallstelle und musste dort psychologisch betreut werden.

Der 63-Jährige ist der erste Verkehrstote auf Mallorca im Jahr 2022, nicht aber auf den Balearen. Auf Ibiza kam bereits am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr eine Frau ums Leben, die auf dem Beifahrersitz eines Autos saß, das auf der Straße von Cala Llonga von der Fahrbahn abkam, einen Abhang hinunterstürzte und gegen einen Baum prallte. Die Rettungskräfte fanden die Frau eingeklemmt auf dem Beifahrersitz vor, konnten aber nichts mehr für sie tun. Der Fahrer oder die Fahrerin hatte sich vom Unfallort entfernt und wird nun von der Guardia Civil gesucht.

Ohne Todesopfer ist ein weiterer Verkehrsunfall am Montagmorgen (3.1.) auf der Flughafenautobahn Ma-19 in Fahrtrichtung Palma abgegangen. Gegen 3.15 Uhr kam ein Müllauto mit drei Insassen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke, worauf der Lastwagen umkippte und die Schutzplanke auf mehreren Metern plattwalzte. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, die beiden Mitfahrer erlitten leichte Blessuren. Die Autobahn war bis zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt.

Im Jahr 2021 kamen auf den Balearen insgesamt 44 Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Das waren zwar mehr als die 35 im Jahr zuvor, die niedrige Zahl erklärt sich allerdings durch Lockdown und Ausgangssperren im Zuge der Pandemie-Bekämpfung. /jk