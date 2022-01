Ein Esel musste am Donnerstagnachmittag (6.1.) auf Mallorca von der Feuerwehr gerettet werden, nachdem er auf einem Bauernhof in der Gemeinde Son Servera in einen drei Meter tiefen Brunnen gestürzt war.

Der Bauer stellte für die Bergung des Tieres seinen Kranwagen zur Verfügung. Die Feuerwehrleute legten eine Schlinge unter den Bauch des Tieres und konnten es ohne größere Probleme an die Oberfläche bringen. Der Landwirt war erst vor Kurzem auf das Landgut Son Sard umgezogen und der Esel erkundete sein neues Zuhause, als der Unfall geschah. Das Tier blieb unverletzt. /pss