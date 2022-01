Die Sonne scheint auf Mallorca und es bleibt weiter vergleichsweise kalt. Zwar erreicht das Thermometer in Palma de Mallorca, aber auch im Osten und Norden der Insel im Laufe des Tages bis zu 13 Grad - doch abends liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. In den Bergen werden Maximalwerte von bis zu 10 Grad erwartet, Nachts geht es auf -1 Grad runter. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung. Wolken sind im Laufe des Tages nur vereinzelt zu sehen.

Sonne auch am Samstag

Am Samstag bietet sich ein ähnliches Bild, allerdings kann es in der Tramuntana zu bewölktem Himmel kommen. Laut der staatlichen Wetteragentur liegen die Temperaturen maximal bei 14 Grad, in der Nacht steigen sie auf bis zu fünf Grad in Felanitx und bis zu drei Grad in Palma. Im Laufe des Vormittags kann es an der südwestlichen Küste um Andratx windig werden.

Am Sonntag sollte man in den Nordosten der Insel fahren, um ein wenig Sonnenschein abzubekommen, der Süden und die Tramuntana sind mit Wolken verhangen. Dafür steigen die Temperaturen. Tagsüber werden bis zu 17 Grad erreicht, in der Nacht geht es bis auf zehn Grad hoch. /pss