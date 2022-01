Es könnte etwas wärmer sein. Ansonsten gibt es auf Mallorca wenig Grund zur Klage über das Wetter. Die Sonne scheint, und daran ändert sich auch wenig in der restlichen Woche. Bei drei Grad und Regen in Berlin dürfte der ein oder andere Deutsche da sehnsüchtig auf die Insel blicken.

Am Mittwoch (12.1.) sind Wolken auf Mallorca Mangelware. Nur in den Mittagsstunden tauchen wenige weiße Fetzen auf. Der Wind weht mitunter zügig aus Richtung Nord-Nordost. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad in Palma de Mallorca, 13 Grad in Pollença und Andratx, zwölf Grad in Cala Ratjada.

Leichter Frost in der Nacht

Der Sonnenuntergang um 17.47 Uhr dürfte gut zu sehen sein. Danach wird es kalt. In der Nacht ist leichter Frost möglich. In der Inselmitte um Santa María del Camí liegen die Tiefstwerte bei vier Grad. An den Küsten - speziell im Norden und Nordosten - bleibt es wärmer. In Cala Ratjada sinken die Temperaturen nicht unter neun Grad. Sieben Grad werden es in Palma de Mallorca.

Die Sonne zeigt sich am Donnerstag ab 8.07 Uhr wieder. Bis zum Mittagessen gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, danach ist der Himmel knallblau. Der Wind weht erneut böig aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturen bleiben fast unverändert. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad an den Küsten, zwölf Grad in der Inselmitte. In der Nacht warnt der spanische Wetterdienst Aemet erneut vor leichtem Frost.

15 Grad am Freitag möglich

Am Freitag steigen die Temperaturen im Norden leicht. In Pollença sind 15 Grad möglich, auf der restlichen Insel 13 bis 14 Grad. Die Sonne scheint pausenlos. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung. In der Partynacht sollte die dicke Jacke angezogen werden. In der Inselmitte sinken die Temperaturen auf zwei Grad, in Palma de Mallorca auf fünf Grad.

Das sonnige Wetter geht am Samstag weiter. Der Sonnenschein sollte genutzt werden. In der Nacht nähern sich die Temperaturen dem Gefrierpunkt, tagsüber bleibt die Lage unverändert. Am Sonntag könnten dann wieder vermehrt Wolken auftauchen. Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca derzeit auf 35 Prozent. /rp