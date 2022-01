Die Polizei in Palma hat fünf Männer im Alter von 23 bis 30 Jahren festgenommen. Vier davon sollen laut einer Pressemeldung Ende November am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca einen Mann brutal verprügelt haben. Das Opfer wurde ebenfalls festgenommen, da er einen seiner Angreifer verletzt hat. Wie die Polizei berichtet, geriet das spätere Opfer am 28. November in einen Streit mit einer Gruppe junger Männer und schlug einem von ihnen ins Gesicht.

Männer griffen ihr Opfer brutal an Der Mann floh in einen Laden, aber die Gruppe verfolgte ihn und griff ihn brutal an. Sie schlugen mit Dosen und Wasserflaschen auf ihn ein und hielten ihn am Hals fest, damit die anderen sein Gesicht und seinen Körper besser schlagen konnten. Außerdem verursachten sie große Sachschäden im Geschäft. Passanten riefen die Polizei Mehrere Passanten versuchten ohne Erfolg, die Gruppe zu beruhigen und riefen die Polizei. Zwei der Angreifer wurden direkt festgenommen, nachdem sie von Zeugen identifiziert wurden. Die anderen beiden und das Opfer wurden nach Ermittlungen festgenommen. /mw