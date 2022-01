Im Gebäude des früheren Hotel Perú an der Plaça Banc de s'Oli mitten in der Altstadt von Palma de Mallorca ist am Samstagabend (15.1.) ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen zerstörten Teile des architektonisch interessanten Baus. Seit mehr als 30 Jahren steht das Gebäude mittlerweile leer, nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts hier bereits die ersten Übernachungsgäste absteigen konnten.

In dem ehemaligen Hotel hatten sich vor einigen Jahren illegale Hausbesetzer einquartiert. Verletzt wurde bei dem Brand, der gegen 18.30 Uhr gemeldet wurde, allerdings niemand. Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatten sich die Flammen bereits in den oberen Stockwerken ausgebreitet. Das Feuer verwüstete vor allem den dritten Stock. Die Einsatzkräfte konnten den Brand innerhalb von einer halben Stunde unter Kontrolle bringen und stellten fest, dass sich niemand im Gebäude aufhielt. Die Schäden an dem Haus sind allerdings beträchtlich. Die Nationalpolizei hat nun die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie es genau zu dem Brand gekommen ist. Kann dieses klassische Hotel in Palma zu neuem Glanz finden? Das Hotel Perú war Anfang des 20. Jahrhunderts zwar keine Luxusherberge, doch verfügte es über Extras, die man offensichtlich nicht in jeder touristischen Unterkunft vorfand. 1934 konnte man über die Vorzüge des Hotels lesen: "Fließend Wasser." Zu Beginn der touristischen Nutzung Anfang des 20. Jahrhunderts kamen zunächst vor allem Geschäftsreisende, um an dem äußerst zentral gelegenen Platz zu übernachten. Nach und nach fanden mit dem immer stärkeren Aufkommen des Tourismus dann auch Urlauber Gefallen an einem Aufenthalt im Zentrum der Stadt. DIe Blütezeit dauerte jedoch nicht lange, nach und nach verkam das Haus, so wie große Teile der Innenstadt von Palma de Mallorca. Und bevor das Hotel Perú Ende der 80er-Jahre ganz geschlossen wurde, diente es noch einige Jahre Prostituierten und Freiern als Stundenhotel. Im Jahr 2014 kaufte der Unternehmer Sergi Vilafranca das Gebäude und hatte vor, ein Fünf-Sterne-Haus aus der Unterkunft zu machen. Bereits 2019 kündigte Vilafranca allerdings an, dass er mittelfristig plane. Deshalb ist bisher unklar, wann es mit den Arbeiten losgehen soll. /jk/pss