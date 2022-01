Tödlicher Hausbrand auf Mallorca: Eine 92-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag (16.1.) bei einem Brand in Felanitx im Südosten von Mallorca ums Leben gekommen. Nach Berichten des "Diario de Mallorca" wurde die Frau mit schweren Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung von den Einsatzkräften aus ihrem Haus gerettet. Notärzte versuchten, sie wiederzubeleben. Doch jede Hilfe kam für die Seniorin zu spät, sie starb noch an Ort und Stelle. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, die Guardia Civil nahm die Ermittlungen auf.

Bisher ist bekannt, dass der Brand gegen 13.45 Uhr in der Wohnung der Frau im Carrer Mar in Felanitx ausbrach. Wie die Zeitung "Última Hora" berichtet, wird derzeit vermutet, dass es in dem zweistöckigen Haus wohl zu einer Explosion eines Gasofens gekommen sein könnte, den die Frau offenbar zum Heizen benutzt hatte. Die Explosion im Erdgeschoss war wohl so stark, dass sie eine enorme Stichflamme verursacht haben könnte, die schließlich zu dem Brand geführt haben könnte. Die Frau wurde ebenfalls im Erdgeschoss des Hauses gefunden. Aufgrund der heftigen Detonation hat die Struktur des Hauses Schaden genommen, das Gebäude musste versiegelt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehrleute der Bombers de Mallorca, mehrere Ambulanzen von Ib-Salut sowie die Guardia Civil und die Ortspolizei von Felanitx.

Bereits am Samstag (15.1.) war es in Palma de Mallorca zu einem Brand im ehemaligen Hotel Perú gekommen. In dem von Hausbesetzern bewohnten Gebäude an der zentralen Plaça Banc de s'Oli nahe der Plaza Mayor brach gegen 18.30 Uhr ein Feuer aus, das die oberen Stockwerke erfasste. Verletzt wurde niemand, doch es entstand erheblicher Sachschaden an dem Gebäude, in dem Anfang des 20. Jahrhunderts eines der ersten Hotels von Palma de Mallorca untergebracht war. /jk