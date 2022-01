Die Ortspolizei in Palma de Mallorca hat angekündigt, am Mittwochabend (19.1.) die Straßen und Plätze der Stadt stärker zu kontrollieren. Damit möchte man vermeiden, dass es am Vorabend des Patronatsfestes Sant Sebastià zu ähnlichen Bildern wie in Sa Pobla am Sonntag kommt. Im Dorf im Norden der Insel waren am Vorabend von Sant Antoni zahlreiche Menschen auf dem Dorfplatz zusammengekommen, hatten Alkohol getrunken und sich nicht an die allgemeine Maskenpflicht gehalten.