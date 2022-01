Ein 82-jähriger Deutscher ist am Donnerstagmorgen (20.1.) nach einer Schießerei auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera gestorben. Zudem erlitt ein 22-jähriger Mann, der Enkel des Toten, Schussverletzungen an einem Bein und an einem Arm. Eine 45-jährige Frau, seine Schwiegertochter, wurde ebenfalls von einer Kugel am Arm getroffen.

Schwiegertochter mit Pistole bedroht Ersten Berichten zufolge soll der Mann seine Schwiegertochter mit einer Pistole bedroht haben, als sie eines ihrer Kinder zur Schule bringen wollte. Der 22-Jährige wurde Zeuge der Drohungen und kam der Frau zu Hilfe. Nachdem sie versucht hatte, den mutmaßlichen Angreifer zurückzuhalten, gelang es diesem, sich zu befreien und auf die beiden zu schießen. Danach schoss er sich selbst in den Kopf. Der Vorfall ereignete sich um 9.20 Uhr in der Gegend von Can Miquel Martí in Migjorn. Der schwer verletzte, aber bei Bewusstsein befindliche junge Mann wurde per Hubschrauber in das Krankenhaus von Can Misses auf Ibiza gebracht. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen. /mw