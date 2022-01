Der Donnerstag (20.1.) beginnt weitgehend teilweise bewölkt auf Mallorca. Die Nacht war spürbar wärmer als die vorherigen. In Escorca gingen die Temperaturen zwar auf -1 Grad herunter, ansonsten lag das Thermometer zwischen vier Grad im Inselinneren und elf Grad in der Gemeinde Capdepera. Die beinahe schon traditionellen Regenschauer, die es in Palma de Mallorca zu den Konzerten am Vorabend von Sant Sebastià gibt, blieben aus. Schließlich waren die Konzerte wegen der Pandemie auch abgesagt.

Wolkenfelder über der Tramuntana

Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag inselweit bei 14 Grad, in den Bergen bei Lluc ist es mit 11 Grad ein wenig kühler. Gegen Mittag sollen laut staatlichem Wetterdienst AEMET über der Tramuntana Wolkenfelder aufziehen, die sich im Laufe des Nachmittags auch in Richtung Südosten nach Palma und Llucmajor ausbreiten. Vereinzelt kann es zu Regen kommen. Gegen Abend soll zumindest über der Bergkette wieder weitgehend wolkenfreier Himmel zu sehen sein. Der Wind weht den ganzen Tag über schwach.

Warnstufe Gelb in der Bucht von Alcúdia

In der Nacht zu Freitag bleiben die Temperaturen weitgehend stabil, tagsüber wird es ein wenig kälter bei maximal 11 Grad in Sa Pobla und 12 Grad in Felanitx. Der Tag startet wieder mit einem Sonne-Wolken-Mix, gegen Mittag kann es auf der ganzen Insel zu vereinzelten Schauern kommen. Aufpassen sollte man vor allem an der Nordküste in der Bucht von Alcúdia. Hier hat der Wetterdienst ab Mittag Warnstufe Gelb wegen starker Winde und hohem Wellengang ausgerufen. Gegen Abend soll sich die Lage aber wieder beruhigen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Metern.

Kältere Nächte am Wochenende

Am Wochenende gehen die Temperaturen in der Nacht wieder ein wenig herunter. In der Gegend um Felanitx könnte es in der Nacht wieder unter die Null-Grad-Grenze gehen. Die Maximalwerte liegen am Samstag und Sonntag bei 14 Grad. Am Himmel wechseln sich weiterhin Sonne und Wolken ab. Der Wind weht am Samstag aus nördlicher Richtung, gehen Nachmittag flaut er ab. /pss