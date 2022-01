Im Fall um den Tod eines niederländischen Mallorca-Urlaubers in El Arenal hat einer seiner verdächtigen Landsmänner ein unfreiwilliges Geständnis abgelegt. Wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hatte der Hauptbeschuldigte, der wie mehrere seiner Freunde in den Niederlanden in Untersuchungshaft sitzt, einigen Mithäftlingen erzählt, dass er es war, der den 27-jährigen Carlo Heuvelman vor den Kopf getreten und ihm die tödliche Wunde zugefügt hatte. Was der 19-Jährige nicht wusste: Bei den mutmaßlichen Häftlingen, mit denen er so freimütig plauderte, handelte es sich teilweise um Under-Cover-Polizeibeamte.

Vor den Richtern stritt der Mann die Tat am Freitag (21.1.) erneut ab. Man habe ihm im Gefängnis eine Falle gestellt und ihm Wörter in den Mund gelegt, die er so nie gesagt habe. Die Untersuchungsrichter ordneten trotzdem eine Verlängerung der U-Haft an - auch deshalb, weil am Schuh des Verdächtigen DNA-Spuren des Opfers gefunden worden waren. Zwei andere Männer aus der Gruppe werden hingegen am kommenden Montag (24.1.) auf freien Fuß kommen. Noch halten die Ermittlungen an, der Prozessbeginn wird erst in mehreren Monaten erwartet.

Der Junge Carlos Heuvelman war in den frühen Morgenstunden des 14. Juli 2021 auf Höhe des Balneario 1 während seines Urlaubs an der Playa de Palma von einer Gruppe Landsmännern angegriffen, verprügelt und tödlich verletzt worden. Die acht Angreifer flohen, zwei stellten sich jedoch wenig später in ihrer Heimat der Polizei. Die sechs weiteren konnten kurz darauf ausfindig gemacht werden. Gegen sie alle wird wegen Körperverletzung ermittelt, unklar ist aber noch, wer die tödlichen Tritte abgab. Auch über das Motiv der Schläger, die ihr Opfer zuvor nicht gekannt zu haben scheinen, gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Der Fall hatte international für Aufsehen gesorgt. Da es sich bei allen Verdächtigen und dem Opfer um Niederländer handelt, haben die niederländischen Behörden die Ermittlungen eingeleitet und auch der Prozess wird dort stattfinden. /somo