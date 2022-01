Drei Mitglieder einer "Rolex-Bande" sind am Freitag (22.1.) auf Mallorca zu Haftstrafen von zwei bis vier Jahren verurteilt worden. Sie stahlen im Mai 2021 einem Passanten am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca seine 40.000 Euro teure Armbanduhr.

Wie die drei Italiener gestanden, hatten zwei von ihnen ihr Opfer festgehalten, während der dritte die hochwertige Uhr der Marke Patek Philippe Aquanaut entwendete. Dann versuchten sie, mit Mopeds zu entkommen. Einer der Diebe konnte von dem Opfer und zwei Zeugen an der Flucht gehindert werden, die anderen beiden wurden wenige Stunden später geschnappt. Da einer der Gauner die Mopeds mit falschen Dokumenten ausgeliehen hatte, wurde ihm neben Raub auch Dokumentenfälschung vorgeworfen. Er akzeptierte nun eine Haftstrafe von vier Jahren, seine Komplizen müssen für jeweils zwei Jahre hinter Gitter. Teure Markenuhren sind auf Mallorca eine beliebte Beute vieler Krimineller. Immer wieder werden Fälle publik, in denen sogenannte "Rolex-Banden" zuschlagen. Opfer sind häufig wohlhabende Deutsche und andere Ausländer, die die hochwertigen Uhren auch als Statussymbol tragen. Laut der Nationalpolizei in Palma de Mallorca gehen die Gauner teilweise sehr professionell vor. Einige Opfer bemerken das Fehlen ihrer Uhr erst Stunden nach der Tat. /somo