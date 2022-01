Drama auf der Autobahn auf Mallorca: Ein 27-jähriger Fahrradfahrer ist in der Nacht auf Samstag (22.1.) von vier Autos überfahren worden und ums Leben gekommen. Bei keinem der Autofahrer konnten Drogen oder Alkohol im Blut nachgewiesen werden.

Zu dem Mehrfach-Unfall kam es auf der Autobahn Palma-Alcúdia auf Höhe von Kilometer 37 in der Nähe der Ausfahrt Búger. Aus bisher ungeklärten Gründen hatte sich ein 27-jähriger Mann des Nachts auf sein Fahrrad geschwungen und war - verbotenerweise - damit auf die Autobahn in Richtung Alcúdia gefahren. Wie die Guardia Civil berichtet, erfasste zunächst ein Pkw den Radfahrer von hinten. Der Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert, wo ihn innerhalb von kürzester Zeit drei weitere Autos überrollten. Er war augenblicklich tot.

Zahlreiche Einsatzkräfte trafen am Unfallort an. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrradfahrer weder einen Helm getragen noch Lichter oder Reflektoren an seinem Fahrrad gehabt, weshalb er in der Dunkelheit kaum zu sehen war. Zudem ist der Fahrbahnabschnitt, an dem sich der Unfall ereignete, nicht beleuchtet. /somo