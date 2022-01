Nach dem kurzen Regenguss am Montag (24.1.) bleibt es auf Mallorca in der restlichen Woche trocken. Dazu lacht die Sonne oft am Himmel und lädt zu Spaziergängen und Wanderungen ein. Obacht gilt in der Nacht. Denn dann sinken die Temperaturen rapide ab. Der spanische Wetterdienst Aemet hat eine Warnstufe ausgegeben.

Am Dienstag ist es im Süden der Insel etwas wärmer als im Norden. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad in Palma de Mallorca, 14 Grad in Andratx und 13 Grad in Cala Ratjada. Schon am frühen Nachmittag verliert die Sonne an Stärke, und es wird kalt. Spätestens nach Sonnenuntergang um 18.02 Uhr ist die Jacke Pflicht. In der Inselmitte um Santa María del Camí, Inca und Sa Pobla liegen die Tiefstwerte bei zwei Grad, im Sóller-Tal bei drei Grad und in Palma de Mallorca bei fünf Grad.

Um Punkt 8 Uhr geht am Mittwoch die Sonne wieder auf. Bei schwachem WInd ist nur sporadisch mit ein paar Wolken an den Küsten zu rechnen. In Porreres sind bis zu 16 Grad möglich. Auf der restlichen Insel ist bei 14 bis 15 Grad der Höhepunkt erreicht. In der Nacht soll es spürbar kälter werden. Es kommt zu Frost. Ab Mitternacht und bis Donnerstagmorgen 8 Uhr gilt im Süden Mallorcas und der Inselmitte die Warnstufe Gelb, da Tiefstwerte von minus ein Grad erreicht werden können. Sicherlich muss am Morgen das Auto vom Eis befreit werden.

In den Morgenstunden am Donnerstag kann es im Flachland neblig werden. Danach kommt die Sonne raus. Am Nachmittag ziehen ein paar Wolken am Himmel entlang. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 18 Grad in Inca. Besonders an den Küsten bleibt es bei Werten um die 16 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach.

Freitagabend und Samstagvormittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit leicht. Es bleibt aber überwiegend sonnig. Die Temperaturen ändern sich Richtung Wochenende kaum. /rp