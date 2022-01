Erneut ist es auf Mallorca zu einem Brand mit tödlichem Ausgang gekommen: In der Nacht von Montag (24.1.) auf Dienstag kam eine bislang nicht identifizierte Person bei einem Feuer in einer Baracke in Can Pastilla ums Leben. Die Online-Zeitung "Crónica Balear" schreibt, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handelt.

Die aus Holz und Blechkonstruktionen erbaute Hütte zwischen den Straßen Carrer Dentol und Carrer Calamar zwischen dem Dünengebiet Es Carnatge und Cala Estància fing gegen 3 Uhr nachts Feuer, Anwohner wurden auf die Flammen und eine starke Rauchentwicklung aufmerksam und riefen Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte benötigten zwei Stunden, um das Feuer zu löschen. Im Inneren der Baracke fanden sie dann die verkohlte Leiche. Die Konstruktion der Hütte stürzte beim Brand in sich zusammen. Nach Angaben von "Crónica Balear" lebten in der Gegend rund um eine verlassene Immobilie bereits seit Jahren mehrere Obdachlose. Erst am 16. Januar war es in Felanitx zu einem tödlichen Feuer gekommen. Eine 92-jährige Frau kam in ihrem Haus ums Leben, als ein Gasofen explodierte, mit dem sie das Zimmer geheizt hatte, in dem sie sich aufhielt. Durch die Explosion und das anschließende Feuer mit starker Rauchentwicklung hatte die Frau keine Chance zu entkommen. /jk