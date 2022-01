Ein Brand auf einem Parkplatz in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca hat am frühen Donnerstagmorgen (27.1.) die Anwohner in Aufruhr versetzt. Hohe Flammen und mehrere kleine Explosionen raubten den Menschen den Schlaf. Insgesamt drei Fahrzeuge wurden bei dem Feuer zerstört, zwei schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Ortspolizei von Andratx gegenüber der MZ bestätigte.

Der Notruf war den Einsatzkräften zufolge gegen 3.40 Uhr eingegangen. Auf dem öffentlichen, nicht überdachten Parkplatz am Carrer Es Saluet am Ortseingang brenne ein parkendes Auto, hieß es. Als die Feuerwehren von Andratx und Calvià am Einsatzort ankamen, standen bereits vier weitere Fahrzeuge in Flammen. Mit fünf Löschfahrzeugen gingen die Feuerwehrleute an die Arbeit.

15 weitere Autos in unmittelbarer Nähe wurden zwar leicht beschädigt, fingen aber nicht Feuer. Die angrenzenden Gebäude und Wohnhäuser blieben Dank des schnellen Einsatzes unversehrt. Seit 6 Uhr gilt das Feuer offiziell als gelöscht. Die Guardia Civil ermittelt nun, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte. Erste Erkenntnisse der Ortspolizei Andratx deuten in diese Richtung, Genaueres wollten die Ermittler am Donnerstagmittag aber noch nicht preisgeben. /somo