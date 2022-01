Mallorca muss in den kommenden Nächten weiter bibbern. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor Minusgraden. Dass es keinen Schnee gibt, liegt einzig am sonst schönen und vor allem trockenen Wetter auf der Insel. Denn tagsüber scheint pausenlos die Sonne. Daran ändert sich diese Woche auch nichts mehr.

In der Nacht auf Donnerstag (27.1.) waren die Temperaturen regional stark unterschiedlich. In Escorca lagen die Tiefstwerte bei -4 Grad. In Cala Ratjada hingegen war es bei 10 Grad fast frühlingshaft:

T mín (ºC) de hoy en #Baleares:#Mallorca

-4 Escorca, Son Torrella

-2 Escorca, Lluc

-2 Binissalem

-1 Campos

-1 Palma, Univ.

0 Aerop. Palma

0 Campos, Salines

0 Santa María

0 Petra

0 Sa Pobla

0 Sineu

0 Muro

1 Manacor

2 Pollença

2 Artà

2 Porreres

2 Port de Pollença pic.twitter.com/aJyMHO5lXR — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 27 de enero de 2022

In der Inselmitte werden am Donnerstagnachmittag Höchstwerte von 17 Grad erreicht. An den Küsten bleiben die Temperaturen ein bis zwei Grad niedriger. Wolken sind kaum am Himmel. Gen Abend kann es etwas diesig werden, wenn Nebel aufzieht. Es ist fast windstill.

In der Nacht wird es erneut eisig. Aemet hat von Mitternacht bis 8 Uhr am Freitag die Warnstufe Gelb für den Süden, den Westen und die Inselmitte ausgegeben. Besonders in den Bergen können die Temperaturen erneut auf -4 Grad absinken und es bildet sich Frost. Am Morgen kann es örtlich neblig sein.

Wie es auf der Insel gerade aussieht, können SIe in den MZ-Livecams nachschauen

Die Sonne taut die Insel schnell wieder auf. In Santanyí werden Spitzenwerte von 18 Grad erreicht. Auf der restlichen Insel bleibt es kühler: 16 Grad in Palma de Mallorca, 15 Grad in Cala Ratjada und 14 Grad in Port d'Andratx. Da erneut keine Wolken am Himmel sind, dürfte der Sonnenuntergang um 18.05 Uhr gut zu bewundern sein.

Die dicke Jacke sollte mitgenommen werden, wenngleich es nicht mehr ganz so kalt wird und Aemet keine Warnstufe ausgegeben hat. Die Tiefstwerte liegen bei 1 Grad in der Inselmitte, 4 Grad in Palma, 8 Grad in Andratx. Leichter Frost kann nicht ausgeschlossen werden.

Das sonnige Winterwetter auf Mallorca geht auch am Wochenende weiter. Am Samstag sollen die Tagestemperaturen um ein bis zwei Grad sinken, am Sonntag schon wieder ansteigen. Nachts bleiben die Werte wohl knapp über dem Gefrierpunkt. /rp